منشد ديني: حب الوطن أهم دروس الهجرة النبوية

قال المنشد عبد الرحمن أسامة، إن تشبيه بالمبتهل الراحل سيد النقشبندي شرف كبير له ويسعده كثيرًا، لافتًا إلى أنه يحب سماع ابتهالاته وابتهالات الشيخ عبدالعال داود، وغيرهما.





وتألق "أسامة"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON"، في أداء أنشودة "هجرة المختار"، ومن كلماتها: "صلوات ربي وسلام عليك يا رسول الله، وسط إعجاب الإعلامية بسمة وهبة والمنشد إيهاب يونس والمطرب وائل الفشني.





بدوره تحدث المنشد الديني إيهاب يونس عن دروس هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، مؤكدًا أن لها دروسا كثيرة يجب أن يتعلمها المسلمون، مشيرًا إلى أن أولها حب الوطن، مدللًا على ذلك بأن النبي كان يحب مكة حبًا شديدًا.





وتابع، أنه عندما خرج من مكة بكى وقال إن مكة أحب بلاد الله إليه، ولولا أن أهلها أخرجوها منها ما خرج، مشددًا على أن حب الوطن شيء مهم جدًا ويجب على كل إنسان أن يحب وطنه.





وحول مصر، قال "يونس"، إن مصر وصف مصر في القرآن الكريم بالأمن والأمان في 5 آيات صريحة، مشددًا على أن ذكر مصر في كتاب الله عز وجل لم يكن اعتباطيًا لكنه كان له دلالات، ومنها أن مصر بلد مهمة.





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