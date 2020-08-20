عماد أديب للمصرى أفندى: الحريرى أبلغنى أن دمشق هددته قبل اغتياله بـ 4 شهور

قال الكاتب الصحفى عماد الدين أديب، إن كل ما له علاقة بتشكيل محكمة لإصدار حكم فى قضية اغتيال رفيق الحريرى، ليس له علاقة بالسياسية، فأنصار رفيق الحريرى أرادو أن تكون المحكمة مسيسة، وأنصار حزب الله، هاجموا المحكمة خوفا من أن تكون مسيسة.









وتابع أديب، خلال برنامج المصرى أفندى، على القاهرة والناس، مع الإعلامى محمد على خير، أن هناك أشخاص لم تتم إدانتهم، ولكنهم متورطين فى التخطيط للعملية، فالمحكمة تم تشكيلها بعد 5 سنوات، وأيضا بعد 6 ساعات من الجريمة اختفى









وأضاف أديب، قاتل الحريرى، الانتاحرى لم تعرف هويته من الـ DNA، والأربعة المتهمين الذين يستخدمون الاتصالات الهاتفية، توقفوا عنها فور حدوث الجريمة، واختفوا حتى هذه اللحظة، ولم تتحقق المحكمة، ولم تستجوب هؤلاء المتهمين، واستخدمت المحكمة الاتصالات الهاتفية، التى تمكنت من الربط بينهما، وأن تحصل على شهادات من أشخاص موالين للحريرى، وإذا كان الحكم عنوان الحقيقة، لابد أن تتوفر للإدعاء أسانيد مباشرة، والمحكمة لم تستند لدلائل مباشرة.









وأكد أديب، الحكم ليس فى صالح حزب الله، لأن هذه البراءة كانت لـ 3 أشخاص وأخر تمت إدانته، هل تسلم المحكمة هذا المتهم، أم ستخفيه، فهل ستتعامل المحكمة الدولية مع لبنان.









وأردف أديب، الحكم فى قضية الحريرى، ليس نهائيا، وهناك فى سبتمبر استئناف، فحزب الله لم يدخل فى هذه المحاكمة معترضا، وبالتالى قامت المحكمة بتعيين دفاع عن المتهمين التابعين لحزب الله، وهؤلاء المحامين سوف يقومون بالإستئناف.









وأختتم أديب، قبل أن يموت 4 شهور، قال لى وهو فى منزله بالسعودية، أنه تلقى تهديد مباشرة من دمشق، بضرورة أن يساعد فى استمرار الرئيس اللبنانى وقتها إيميل لحود، لأن سلطته واستمراره وولاءه كان لدمشق، أكثر من ولاءه لبيروت.