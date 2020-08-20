أستاذ كبد يصدم المصريين بشأن لقاح كورونا (فيديو)

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:24 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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شدد الدكتور جمال عصمت، أستاذ الكبد بجامعة القاهرة، على ضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حتى لا يزيد معدل الإصاباب، لافتا إلى أن منحنى الإصابات في مصر مسطح ويجب الحفاظ على هذا الوضع.

وحذر "عصمت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، من الاطمئنان من انخفاض أعداد الإصابات في مصر، مضيفا أن هناك أمراض استغرق الوصول لدواء أو لقاح لها سنوات طويلة، ولا يجب أن نعول على اقتراب وصول اللقاح، ونلتزم بالإجراءات الوقائية حتى يتم الوصول للقاح فعال.

وأضاف أن لقاح فيروس كورونا حين يتم التوصل له لن يكون ناجح بنسبة 100%، ومن الصعب توفيره للجميع في وقت واحد، حيث سيتم توفيره أولا للفئات الأكثر احتياجا، وللأطباء، وليس جميعهم أيضا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 991 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 62553 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 161 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

   

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 96914 حالة من ضمنهم 62553 حالة تم شفاؤها، و5197 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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