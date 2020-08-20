الممثل محمد القرموطي يجمع أبطال "مسرح مصر" لسرقة كنز أثري

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:21 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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يعكف الممثل الشاب محمد القرموطي، على الانتهاء من كتابة أول أفلامه السينمائية، والتي تدور في إطار كوميدي فنتازي حول عصابة حرامية تخطط لسرقة كنز أثري فتجد نفسها أمام كارثة أكبر مما خططوا له وتحدث الكثير من المفارقات الكوميدية في جو ساخر. 


وكشف محمد القرموطي، أن الفيلم مرشح لبطولته عدد من نجوم مسرح مصر، والذي تربطهم به هلاقة صداقة تمتد لعدد كبير من السنوات، وأبرزهم الفنان حمدي المرغني والفنان مصطفى خاطر، والفنان علي ربيع، ومحمد أسامة أوس أوس، وسارة الدرزاوي، ومحمد أنور، وغيرهم. 


معربًا عن سعادته بكون الفيلم هو الأول الذي سيجمع هذا العدد الكبير من نجوم مسرح مصر، وان التجربة رغم سهولتها إلا أن تنفيذها يتطلب بعض الصعوبات خصوصا أن أغلب مشاهد التصوير ستكون خارج مصر وتحديدًا في إحدى الدول الأوروبية. 


ونشر محمد القرموطي، عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك، عدد من الصور بصحبة أبطال مسرح مصر، وعلق قائلاً: "كتيبة الإعدام.. في انتظار بدء الخطة.. ربنا معانا". 


يذكر أن "القرموطي" شارك من قبل في عدد من المسرحيات التي قدمت على مسارح الشباب كان آخرها "أبو كبسولة"، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، قبل اتجاهه إلى مجال التأليف والكتابة.

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