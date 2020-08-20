النائب البطريركي يكرم خريجي المرحلة الثانوية بمنطقة الدلتا بكنيسة بقويسنا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements
احتفل مساء اليوم الخميس، صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بأبناء كنائس منطقة الدلتا، خريجي المرحلة الثانوية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بقويسنا.

بدأ الاحتفال بصلاة القداس الإلهي التي ترأسها نيافته بمشاركة، الأب برنابا فانوس راعي الكنيسة، والأب فرنسيس وحيد راعي كنيسة العذراء الحبل بلا دنس بالإسكندرية، ومسؤول لجنة الشباب بالإيبارشية البطريركية، بالإضافة إلى الشباب والشابات المحتفي بهم.

وعقب الصلاة، كرم نيافته خريجي المرحلة الثانوية، كما تم التقاط الصور التذكارية مع صاحب النيافة.

وكشف الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والمتحدث الرسمي للكنيسة، عن تفاصيل خطة عودة الفتح مع إعلان رئيس الوزراء عودة صلوات الجمعة بالمساجد بدءا من ٢٨ أغسطس الجاري.

وقال الأنبا باخوم، فى تصريحات صحفية أن الخميس، إن الكنيسة ستعود للفتح تدريجيا من خلال ترك الحرية لكل إيبارشية لتحديد ظروف الفتح بشكل تدريجي حسب الأوضاع الصحية بكل محافظة، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الاحترازية المشددة.

يشار إلى أن قد اجتمع أمس الأنبا باخوم مع أمناء الخدمة بكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالزيتون


شارك في الاجتماع، الأب الدكتور القمص أغسطينوس موريس راعي الكنيسة، وبحضور أمناء وخدام كافة الأنشطة الرعوية بالكنيسة.

بدأ الاجتماع بسماع لخبرات بعض الخدام وتجاربهم ومواقفهم الحياتية خلال الفترة الماضية في كيفية التعامل مع وباء فيروس كورونا، بالإضافة إلي رؤيتهم المستقبلية للخدمة.

وألقى نيافة الأنبا باخوم كلمة لخدام الأنشطة، تحدث فيها عن صعوبة عودتنا إلي حياتنا كما كانت قبل زمن فيروس كورونا، مشيرًا إلي أنه من الممكن العودة لفعل نفس الأشياء ولكن بطريقة أخري، وهي روح المسيح القائم، موكدًا أن ملامسة الواقع هو النضوج.


وأضاف نيافته: أن ما فعله يسوع قبل القيامة يماثل ما فعله بعد القيامة، ولكن بروح جديدة، وهي روح القيامة.
النائب البطريركي يكرم خريجي المرحلة الثانوية بمنطقة الدلتا بكنيسة بقويسنا
النائب البطريركي يكرم خريجي المرحلة الثانوية بمنطقة الدلتا بكنيسة بقويسنا
النائب البطريركي يكرم خريجي المرحلة الثانوية بمنطقة الدلتا بكنيسة بقويسنا
النائب البطريركي يكرم خريجي المرحلة الثانوية بمنطقة الدلتا بكنيسة بقويسنا
النائب البطريركي يكرم خريجي المرحلة الثانوية بمنطقة الدلتا بكنيسة بقويسنا
النائب البطريركي يكرم خريجي المرحلة الثانوية بمنطقة الدلتا بكنيسة بقويسنا

أخبار تهمك

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لحسم صفقة الموسم

منذ 34 دقيقة

مصطفى بكري: فتح باب الترشح لمجلس النواب 20 سبتمبر المقبل والانتخابات 25 أكتوبر (فيديو)

منذ ساعتين و 53 دقيقة

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 12 ساعة

مفأجاة.. ميسي سبب السقوط الحقيقي لبرشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق مثير.. نجم الزمالك في طريقه إلى الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

منذ ساعة و نصف

ميسي يُبلغ برشلونة بقراره النهائي

منذ ساعتين

أياكس يُقدم عرضا رسميا لضم نجم برشلونة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

فايلر يستقر على لاعب مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعة و نصف

هاندانوفيتش يتحدث عن مواجهة إشبيلية في نهائي اليوروباليج

منذ نصف ساعة

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يستدرج سفاح بايرن ميونيخ

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من النائب بشأن واقعة تعذيب الطفلة "أمنية"

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:32 م

بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

ميسي يُبلغ برشلونة بقراره النهائي

09:04 م

مصطفى بكري: فتح باب الترشح لمجلس النواب 20 سبتمبر المقبل والانتخابات 25 أكتوبر (فيديو)

08:12 م

تعليق مثير.. نجم الزمالك في طريقه إلى الأهلي

09:38 م

فايلر يستقر على لاعب مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام الزمالك

09:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية