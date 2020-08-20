لأول مرة.. محمود عبدالمغني برفقة زوجته عبر "إنستجرام"

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك النجم محمود عبدالمغني، جمهورة بصورة جديدة ذه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر محمود بالصورة لأول مرة برفقة زوجته، ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيه وتعددت التعليقات منها تعليق الفنان محمد لطفي وكتب "ربنا يحميكم يا حبيبي".


يعد آخر أعمال محمود عبدالمغني مسلسل سلطانة المعز"، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، مي ‏الغيطي، إنتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.‎

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