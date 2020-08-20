نجل كلينسمان ينضم إلى لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
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أعلن نادي لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تعاقده مع حارس المرمى جوناثان كلينسمان في صفقة انتقال حر قادما من فريق سانت جالين السويسري.

وكلينسمان / 23 عاما/ هو نجل يورجن كلينسمان الفائز بلقب كأس العالم مع المنتخب الألماني في عام 1990في إيطاليا، ولكنه مثل المنتخب الأمريكي في مختلف الفئات السنية في البلد التي نشأ بها.

وكان كلينسمان قضى فترة مع هيرتا برلين بين عامي 2017 و2019، قبل أن ينتقل إلى سويسرا رغم أنه لم يظهر في أي مباراة بالدوري الألماني(بوندسليجا).

وقال جييرمو باروس سكيلوتو مدرب الفريق في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "جوناثان حارس شاب ذو خبرة قيمة اكتسبها من اللعب في ألمانيا وسويسرا، بينما مثل بلاده في مختلف المستويات".

وأضاف: "أعتقد أنه يمكنه مواصلة تطوره بعدما أصبح عضوا في الفريق، ونحن نتطلع لتدعيم مركز حراس المرمى بلاعب موهوب آخر".

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