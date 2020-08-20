حمدالله يقود النصر للفوز على التعاون برباعية بالدوري السعودي

واصل النصر صحوته في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، عقب فوزه الثمين والمستحق 4 / 1 على مضيفه التعاون اليوم الخميس في المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.





وارتفع رصيد النصر إلى 54 نقطة، لكنه ظل في المركز الثاني بترتيب المسابقة، بفارق ست نقاط خلف الهلال (المتصدر)، الذي يحل ضيفا على أهلي جدة في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.





في المقابل، تجمد رصيد التعاون، الذي تلقى خسارته الثانية عشر في البطولة هذا الموسم، والرابعة على التوالي، عند 32 نقطة في المركز العاشر.





وتقدم النصر مبكرا بهدف حمل توقيع نجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف مواطنه نورالدين امرابط الهدف الثاني في الدقيقة 17.





وعاد حمدالله لهز الشباك من جديد، عقب تسجيله الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 49، لكن هيلدون أوجوستو قلص الفارق بإحرازه هدفا للتعاون في الدقيقة 54.





وواصل حمدالله تألقه، عقب تسجيله الهدف الرابع للنصر في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، ليحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) وينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع.





لم تشهد المباراة مرحلة جس النبض، حيث فرض النصر سيطرته منذ البداية، ليترجم سيطرته سريعا على اللقاء بتسجيله هدف مبكر عن طريق حمدالله في الدقيقة الخامسة.





وانطلق النجم النيجيري أحمد موسى من جهة اليسار، حتى وصل بالكرة لمنطقة الجزاء، ومرر زاحفة إلى حمدالله الذي سدد مباشرة في حراسة المدافعين، وحاول البرازيلي كاسيو دوس أنجوس، حارس مرمى التعاون، إبعادها دون جدوى لتسكن شباكه.





وتخلى التعاون عن حذره الدفاعي في محاولة لإدراك التعادل سريعا، وسدد البوروندي سيدريك أميسي من خارج المنطقة في الدقيقة العاشرة، لكنه الكرة مرت بجوار القائم الأيسر.





وضاعف النصر من معاناة التعاون، بعدما أحرز نورالدين امرابط الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 17.





وارسل عبدالرزاق حمدالله تمريرة بينية للنيجيري أحمد موسى، انفرد على إثرها بالمرمى برفقة امرابط، الذي سدد الكرة فيما كان موسى يتأهب لتسديدها ،واضعا الكرة داخل الشباك على يمين دوس أنجوس.





كاد ساندرو مانويل أن يقلص الفارق في الدقيقة 21، حينما تلقى تمريرة عرضية أرضية من الناحية اليمنى، ليسدد مباشرة من على حدود المنطقة، غير أن الكرة ابتعدت عن القائم الأيسر بقليل.





وعاد مانويل لتهديد مرمى النصر من جديد في الدقيقة التالية، بعدما أطلق قذيفة من على حدود المنطقة، لكن الأسترالي برادلي جونز، حارس مرمى النصر أبعد الكرة بصعوبة بالغة لركنية لم تسفر عن شيء.





واصل التعاون هجماته، حيث تعددت ركلاته الركنية دون أن فاعلية على المرمى، فيما أهدر نورالدين امرابط فرصة تعزيز النتيجة بهدف ثالث للنصر في الدقيقة 34، عندما تابع تمريرة بينية من حمدالله، ليسدد من داخل المنطقة وهو في وضع انفراد بالمرمى، لكن الكرة ارتطمت في العارضة.





ووقف جونز حائلا دون اهتزاز النصر بهدف تقليص الفارق للتعاون في الدقيقة 38، بعدما تصدى ببراعة لركلة حرة نفذها هيلدون أوجوستو، مبعدا الكرة لركنية لم تستغل، وينتهي الشوط الأول بتقدم النصر 2 / صفر على التعاون.





واصل النصر نشاطه الهجومي مع انطلاق الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله الهدف الثالث عن طريق حمدالله في الدقيقة 49.





وتلقى امرابط تمريرة أمامية من بيتروس ماثيوس، لينطلق بالكرة من الناحية اليمنى، ويمرر كرة عرضية زاحفة إلى حمدالله، الخالي من الرقابة تماما، ليسدد وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى، واضعا الكرة بسهولة داخل الشباك.





استمر النصر في سيطرته على اللقاء، حيث أرسل امرابط تمريرة عرضية من الناحية اليمنى ولكن أبعدها دفاع التعاون بطريقة خاطئة لتصل الكرة إلى عبدالله الخيبري، الذي سدد مباشرة من خارج المنطقة تصويبة غير متقنة، ذهبت إلى ركلة مرمى.





وعلى عكس سير اللعب، قلص التعاون الفارق، عقب تسجيل أوجوستو هدفا للفريق المضيف في الدقيقة 54، حيث تابع تمريرة عرضية من جهة اليسار عن طريق البرازيلي نيلدو بيترولينا، ليضع الكرة مباشرة وهو أمام المرمى، داخل الشباك.





ارتفعت معنويات لاعبي التعاون بعد هدف أوجوستو، حيث أخذ زمام المبادرة، محاولا استغلال تراجع لاعبي النصر للدفاع.





ورغم الهجمات المتتالية للتعاون إلا أنها لم تشكل خطورة على مرمى النصر، الذي حاول لاعبوه استغلال المساحات الخالية في الدفاع وشن هجمات مرتدة سريعة.





وأضاع النصر فرصة تسجيل هدف آخر عبر تلك الهجمات المضادة، حيث سدد سلطان الغنام من داخل المنطقة في الدقيقة 75، لكن تصويبته لم تكن منضبطة لتخرج لركلة مرمى.





ولم تمر سوى ثلاث دقائق، حتى حصل النصر على ركلة جزاء، بعدما لمست الكرة يد ابراهيم الزبيدي لاعب التعاون داخل منطقة جزاء فريقه، لينفذ حمدالله الركلة بنجاح، بعدما وضع الكرة على يسار دوس أنجوس، الذي ارتمى في الناحية الأخرى، ليحرز الهدف الرابع للنصر في الدقيقة 81.





لم تشهد الدقائق الأخيرة أي جديد من الفريقين، حيث اطمأن النصر للحصول على النقاط الثلاث، فيما استسلم التعاون للخسارة، لينتهي اللقاء بفوز ثمين للفريق الملقب بـ"العالمي" 4 / 1 على التعاون.



