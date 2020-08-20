بعد رحيل شريف إكرامي.. تخطيط الأهلي توصى بالتعاقد مع حارس جديد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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أوصت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح بضرورة التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية بعد رحيل شريف إكرامي.

لجنة التخطيط بالنادي الأهلي توصى بضم حارس مميز 

ورفعت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، طلبها إلى مجلس الإدارة، بضرورة تدعيم مركز حراسة المرمى، بعد رحيل شريف اكرامي رسمياً، عقب انتهاء عقده مع الفريق الأحمر.

وأكدت اللجنة أنه حال غياب محمد الشناوى الحارس الأساسي سواء بداعي الإيقاف أو الإصابة سيواجه الفريق أزمة كبيرة، خاصة في ظل عدم مشاركة علي لطفي ومصطفي شوبير بشكل مستمر كما أن الأخير يفتقد خبرة المباريات الرسمية بعد تصعيده مؤخراً.

من جانبه يتابع مسؤولو النادي الأهلي، بطولة الدوري المصري، للبحث عن أفضل العناصر على مستوى الحراسة قبل الاستقرار عن أسم يتم ضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

  

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