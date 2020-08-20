بعد تألقه في الإختيار.. تامر مجدي يتعاقد علي بطولة "أمل حياتي "

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:57 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أثبت النجم الشاب تامر مجدي تواجده علي الساحة الفنية، واستطاع أن يخطف قلوب المخرجين والجماهير بعد تألقه في السباق الرمضاني الماضي من خلال براعته في تجسيد شخصية الشهيد "علي"، بمسلسل "الإختيار".

وتعاقد تامر مجدي على بطولة حكاية "أمل حياتي " المقرر عرضها ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا".

حكاية "أمل حياتى" يضم مجموعة من عمالقة الفن منهم حنان مطاوع بيومى فؤاد وتامر مجدي ، سلوى عثمان ، نور محمود، نانسى صلاح، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام .

"حكاية أمل " تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

والجدير بالذكر أن مسلسل "إلا أنا"، يقدم ست حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشرة حلقات، وجميعها مقتبسة عن أحداث حقيقية، وتتعرض لموضوعات متباينة تشغل بال المرأة في علاقتها بالمجتمع، وتتناول موضوعات مهمة مثل "الصمت الزوجى ، طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

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