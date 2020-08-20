تعرف على موعد وطريقة التسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:51 م
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
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أعلن الموقع الرسمى للجامعات الأهلية الجديدة، الذى أطلقته وزارة التعليم العالى والبحث والعلمى، عن موعد تسجيل الإلتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة وعن طريقة التسجيل للإلتحاق بالجامعات الأهلية.

وكان قد أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، قرار جمهورى بالجامعات الأهلية الجديدة وتحديدا جامعة الجلالة، وجامعة الملك سلمان الدولية الجديدة بفروعها الثلاثة فى مدينة شرم الشيخ والطور ومدينة رأس سدر، موضحًا أن العام المُقبل ستنضم جامعة المنصورة الجديدة التى صدر لها أيضا قرار جمهورى ولكن لن يبدأ بها الدراسة فى هذا العام 2020 /2021.

يُشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى كان قد أصدر قرار أن تنسيق الجامعات الأهلية سيكون أقل بنسبة 5% عن الجامعات الخاصة.

وبعد إعلان وزارة التعليم العالى أن تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة أقل بنسبة 5% عن الجامعات الخاصة تم تحديد الحد الأدنى للقبول 90% للطب البشرى و85% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و75% كلية الهندسة والطب البيطري، و65 %كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و55 %، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة.

وصرح مصدر مسئول من وزارة التعليم العالى بأنه سيبدأ العمل فى عدد من الجامعات الأهلية واستقبال الطلاب بها فى العام الجامعي2020 2021، وهى جامعة الملك سلمان وتقع فى ثلاثة مدن بمحافظة جنوب سيناء، وتقدم الجامعة 54 برنامجا فى المرحلة النهائية، وتبدأ هذا العام بطرح 22 برنامجا،بينما تقع جامعة الجلالة على جبل الجلالة بمحافظة السويس، وتقدم الجامعة 66 برنامجا فى المرحلة النهائية، وتبدأ هذا العام بطرح 34 برنامجا.

كما تشتمل الجامعات الأهلية على جامعة العلمين الدولية وتقع فى مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، وتقدم الجامعة 43 برنامج فى المرحلة النهائية، وتبدأ هذا العام بطرح 10 برامج وتقع جامعة المنصورة الجديدة في محافظة الدقهلية، وتقدم الجامعة 28 برنامج وتبدأ الدراسة بها فى العام القادم.

وترصد بوابة " الفجر" بدء موعد وطريقة التسجيل للإلتحاق بالجامعات الأهلية في النقاط التالية:

1- أعلن الموقع الرسمى للجامعات الأهلية الجديدة،و الذى قامت وزارة التعليم العالى والبحث والعلمى بإطلاقه، عن بدء التسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة يوم السبت القادم 22 أغسطس الحالي من عام 2020.

2-يُمكن التسجيل من خلال لينك الموقع الرسمي للجامعات الأهلية الجديدة.

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طريقة التسجيل الجامعات الأهلية التنسيق التعليم العالي

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