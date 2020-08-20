السياحة:110 ألف سائح زاروا مصر منذ يوليو الماضي.. والمناطق الأثرية الثقافية جاهزة في مطلع سبتمبر

آخر تطورات كورونا



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 991 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 62553 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 161 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 96914 حالة من ضمنهم 62553 حالة تم شفاؤها، و5197 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إنه سيتم إعادة فتح جميع المناطق الأثرية الثقافية على مستوى محافظات الجمهورية بجميع المحافظات في مطلع سبتمبر المقبل.وأضافت شلبي، في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس، أن سيتم الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية بطاقة 50% من قدرة هذه المناطق الاستيعابية.وأكدت على جاهزية الفنادق لاستقبال السائحين بجميع المحافظات، لافتة إلى أن مصر استقبلت 110 ألف سائح منذ عودة السياحة في مطلع يوليو الماضي من جنسيات مختلفة من أوكرانيا وبيلاروسيا وغيرها من الدول.وأشارت إلى أن جميع الأنشطة السياحية سيتم استئناف العمل بها بداية من الأسبوع المقبل، مع وضع الضوابط لاستقبال السياح والتي سيتم تعميمها.وأوضحت نائب وزير السياحة والآثار، أن اختبار "البي سي ار" سيكون الزاميًا وضروريًا لجميع السياح القادمين من الدول الأوروبية والتي أغلبها تتوقع أن يضربها موجة ثانية من فيروس كورونا.