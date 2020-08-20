محمد على خير: كفاية طب وهندسة الناس قاعدة فى بيوتها.. علموا ولادكوا التكنولوجيا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:14 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements
قال الإعلامى محمد على، إن هناك زلزال فى أسواق العالمية بسبب شركة آبل التى تتجاوز قيمتها 2000 مليار دولار، والتى تأسست عام 76، وقيمتها السوقية فى 2018 ترليون دولار، وفى عامين أصبحت ألفى مليار دولار، بمعنى أن هذا الرقم مرشح للتضاعف، بينما ثانى أكبر شركة فى العالم تسجل قيمة سوقية هى "أرامكو" السعودية.


وتابع خلال برنامجه "المصرى أفندى"، على القاهرة والناس، العالم يتغير ما بعد "كورونا"، فشركة أسسها فرد أو فردين، بعد 40 سنة، أصبحت قيمتها 2 تريليون دولار، فجميع شركات العالم تأثرت بسبب الكورونا، 34 شركة طيران أعلنوا افلاسها، وأعلن واردات حققتها الصين، كان فى قطاع البرمجيات، وصدرت بـ 734 مليار دولار فى 8 شهور، ومن هنا أطالب أن يكون لدينا موضع قدم، فعلينا توطين التكنولوجيا.


وأضاف خير، العالم لن يذهب للأسمنت والحجارة فقط، فأكبر 5 شركات فى العالم 4 منهم برمجيات، وواحدة فقط موارد طبيعية، فخريطة الاقتصاد فى العالم كله تتغير، فالثروات الطبيعية نفسها تكاد تفقد قيمتها، وخلال الأيام والسنوات القادمة سيكون هناك حرب وغزو على "مازر بورد" الخاصة بالكومبيوتر.


وأردف خير، هناك جامعة تكنولوجية فى العاصمة الإدارية جديدة، فمن سيتخرجون لابد أن يجدوا سوق عمل، أم سيخرج طلاب يصنعون برمجيات، وهل سيكون هناك مصانع حول هذه الجامعة، فقبل العيد كان السيسيى يطالب الحكومة برفع الصادرات من 26 مليار دولار إلى 100 مليار دولار، وأن أقول أن الـ 100 مليار سنصل بتوطين التكنولوجيا فى مصر.


وطالب خير بعدم دفع الأبناء إلى كليات القمة مثل الطب والهندسة قائلا، "كفاية طب وهندسة .. الناس قاعدة فى بيوتها .. هياخد ايه من طب .. لازم تدفع ابنك لجامعات تكنولوجية، والذكاء الاصطناعى".

أخبار تهمك

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعة و نصف

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة الأزمة المشتعلة داخل الزمالك قبل لقاء الاهلي

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يستدرج سفاح بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مفاجئ في الأهلي بشأن مركز حراسة المرمي

منذ ساعة و 23 دقيقة

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفأجاة.. ميسي سبب السقوط الحقيقي لبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

أياكس يُقدم عرضا رسميا لضم نجم برشلونة

منذ ساعة

مصطفى بكري: فتح باب الترشح لمجلس النواب 20 سبتمبر المقبل والانتخابات 25 أكتوبر (فيديو)

منذ ساعة و 23 دقيقة

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يُجهز مفاجأة للزمالك في القمة

منذ 34 دقيقة

قرار عاجل من النائب بشأن واقعة تعذيب الطفلة "أمنية"

منذ ساعتين و 34 دقيقة

ميسي يُبلغ برشلونة بقراره النهائي

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:04 م

ميسي يُبلغ برشلونة بقراره النهائي

أياكس يُقدم عرضا رسميا لضم نجم برشلونة

08:31 م

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

04:53 م

مصطفى بكري: فتح باب الترشح لمجلس النواب 20 سبتمبر المقبل والانتخابات 25 أكتوبر (فيديو)

08:12 م

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الأهلي

06:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية