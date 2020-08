كل سنة وانتي طيبة.. سارة درزاوي تهنئ إسراء عبدالفتاح بعيد ميلادها

View this post on Instagram

مهما كنا مابنقدرش نشوف بعض عشان الدنيا بتلهي أو عشان الظروف .. ٱلا إنك ليكي مكان في قلبي ثابت عمره ما يتغير .. و غلاوتك بتزيد مع الأيام ⁦❤️⁩ كل سنة وانتي طيبة يا مامي إسو .. كل سنة وانتي مبسوطة و فرحانة و عيلتك الصغيرة و الكبيرة حواليكي و متهنية بيهم .. و تحققي كل اللي نفسك فيه يا رب 😘.. بحبك 😘😘😘😘😘 #إسراء_عبدالفتاح #سارة_درزاوي #مسرح_مصر