كل سنة وانتي طيبة.. سارة درزاوي تهنئ إسراء عبدالفتاح بعيد ميلادها

حرصت الفنانة سارة درزاوي، علي تهنئة إسراء عبدالفتاح زوجة حمدي الميرغني بعيد ميلادها الذي يحل اليوم.ونشرت سارة صورة تجمعهما عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".ووجهت له رسالة ملئية بالحب قائله : مهما كنا مبنقدرش نشوف بعض عشان الدنيا بتلهي أو عشان الظروف ، إلا إن ليكي مكان في قلبي ثابت عمره ما يتغير وغلاوتك بتزيد مع الأيام.وتابعت : كل سنة وانتي طيبة يا مامي إسو ، كل سنة وانتي مبسوطة وفرحانة وعيلتك الصغيرة والكبيرة حواليكي ومتهنية بيهم وتحققي كل اللي نفسك فيه يارب.وردت إسراء علي تلك التهنئة وكتبت : بموت فيكي يا خالتو سارة ربنا يخليكي ليا يارب ، وربنا يكرمك ويوفقك ويحققلك اكتر من اللي بتتمنيه ، بحبك اوي والله العظيم انتي أختي وأجدع واحدة في الدنيا مش معايا أنا بس مع الكل ، بموت فيكي.وفي سياق منفصل يعد أحدث أعمال سارة مسلسل "ونسني"، وهو مسلسل كوميدي وتدور فكرته حول قيام مجموعة من الشباب بعمل مشروع لهم وهو عبارة عن تطبيق اسمه ونسني للترفيه ومعالحة مشكلة الشعور بالوحدة، وفي كل حلقة تتحول مهمة من مهام الترفيه عن العملاء إلي مغامرة ، وقد تحدث مشكلة غير متوقعة ."ونسني"، بطولة محمود الليثي، بسنت شوقي، حازم إيهاب، سارة درزاوي، هنا غنيم، أحمد التهامي وآخرين، تأليف تامر فرج، وإخراج رامي رزق الله.