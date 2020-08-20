الرعاية الصحية: تطبيق "البالطو" خطوة نحو التحول الرقمي (فيديو)

قال الدكتور طارق سعد، مستشار الهية العامة للرعاية الصحية لنظم المعلومات، إن تطبيق "البالطو" يعكس الرغبة الحقيقية لتحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات في تحسين الخدمة الطبية، لافتَا إلى أن هذا التطبيق يعمل على تقديم الاستشارات الطبية النصية والمرئية إن لزم الأمر.





وتابع"سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء الخميس، أن تطبيق "البالطو" يمثل خطوة من خطوات التحول الرقمي الذي بدأته الهيئة العامة للرعاية الصحية، بدءًا من تسجيل المنتفعين الكترونيا، وتوزيعهم على الوحدات حتى حجز العيادات من خلال التليفون.











