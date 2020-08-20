الرعاية الصحية: تطبيق "البالطو" خطوة نحو التحول الرقمي (فيديو)

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:02 م
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور طارق سعد، مستشار الهية العامة للرعاية الصحية لنظم المعلومات، إن تطبيق "البالطو" يعكس الرغبة الحقيقية لتحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات في تحسين الخدمة الطبية، لافتَا إلى أن هذا التطبيق يعمل على تقديم الاستشارات الطبية النصية والمرئية إن لزم الأمر.

وتابع"سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء الخميس، أن تطبيق "البالطو" يمثل خطوة من خطوات التحول الرقمي الذي بدأته الهيئة العامة للرعاية الصحية، بدءًا من تسجيل المنتفعين الكترونيا، وتوزيعهم على الوحدات حتى حجز العيادات من خلال التليفون. 



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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 991 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 62553 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 161 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 96914 حالة من ضمنهم 62553 حالة تم شفاؤها، و5197 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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