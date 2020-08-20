فايلر يُجهز مفاجأة للزمالك في القمة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدفع بوليد سليمان أمام الزمالك في قمة الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي أمام الزمالك، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرغب فايلر في الدفع بوليد سليمان في قمة السبت أمام الزمالك، حيث يعد الحاوي أحد أهم الأوراق الرابحة في الاهلي في بطولة الدوري المصري خلال الفترة الحالية.

جاء تفكير فايلر في الإسعانة بوليد سليمان أساسيًا، بسبب شبح الإصابة الذى يُهدد مشاركة الثنائي جيرالدو دا كوستا وأحمد الشيخ في اللقاء أمام أبناء ميت عقبة.

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