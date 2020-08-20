وزير الرياضة: رعاية الرئيس تفتح آفاقا جديدة للتوسع فى مبادرة "دراجتك.. صحتك"

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن خالص تقديره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على موافقته على رعاية مبادرة "دراجتك صحتك" التى تنفذها الوزارة لتوفير الدراجات الهوائية للشباب والمواطنين بأسعار مدعمة.





وأكد وزير الرياضة، أن رعاية الرئيس للمبادرة تؤكد بما لايدع مجالًا للشك دعم سيادته واهتمامه البالغ بدور الرياضة، والحرص على نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع بين المواطنين، لاسيما وأن الدراجات تعد وسيلة انتقال آمنة خلال الفترة الراهنة، مشيرًا أن الدراجات بخلاف كونها وسيلة انتقال اقتصادية، فهى تلعب دورًا هامًا فى تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها وتحافظ على الحالة الصحية العامة للمواطنين.





وتابع الدكتور أشرف صبحي:"الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أول من بادر بدعوة المواطنين لركوب الدراجات، واستخدامها فى الحياة اليومية، لما لها من آثار إيجابية عديدة، فكنا نشاهد فخامته يشارك فى ماراثونات للدراجات قبل انطلاق المؤتمرات الوطنية للشباب فى رسالة يوجهها للجميع بأهمية ممارسة الرياضة، وتأثيرها الإيجابي فى تكوين الشخصية والتنشئة الصحية السليمة".





وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد أطلقت فعاليات مبادرة "دراجتك.. صحتك" فى 8 يوليو الماضي فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وشهدت المبادرة إقبالًا كثيفًا من قبل الشباب، وتقدم الوزارة الدراجات بسعر مدعم، وبأنظمة سداد مختلفة حيث يبلغ سعر الدراجة الجبلية 1932 جنيها،، والدراجة الهجين قيمتها 2362 جنيها، وتم توفيرها بمقاسات متنوعة لتناسب الجميع.





وتتيح الوزارة أمام الشباب والمواطنين الفرصة لشراء واقتناء الدراجات المطروحة ضمن المبادرة من خلال الحجز الإلكتروني حيث يتم طرح الرابط الاليكتروني للتقديم عبر البوابة الإليكترونية للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم الإعلان عن موعد إطلاق الرابط قبلها بفترة كافية؛ ليتسني للجميع الدخول على الرابط فور إعلانه، وتسجيل البيانات وطريقة السداد وحجز الدراجة المطلوبة، وأعلنت الوزارة أن التقديم الإلكتروني لحجز الدراجات هو الآلية الوحيدة لاقتناء الدراجات تحقيقًا لمبدأ المساواة بين الجميع.





وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة الماضية عن الانتهاء من المرحلتين الأولي والثانية من المبادرة، والتى تم خلالهما طرح 2400 دراجة هوائية، وتم حجزهما وتسليم عدد 1000 دراجة من المرحلة الأولي، ومن المقرر تسليم 1400 دراجة من المرحلة الثانية فى 27 أغسطس الجاري، وترصد وزارة الشباب والرياضة ردود أفعال الشباب حول المبادرة واحتياجاتهم من أعداد والأماكن المناسبة لتسليمهم الدراجات حيث يتم دراسة تلك المطالب والعمل على تلبيتها خلال المراحل المقبلة.





وفى إطار المتابعة الدورية لكافة المستجدات بشأن المبادرة، أكد وزير الشباب الرياضة أنه سيتم إتاحة أعداد أكبر من الدراجات خلال المراحل المقبلة؛ لتتناسب مع الطلبات المقدمة، كما سيتم دراسة فتح منافذ لتسليم الدراجات فى مختلف المحافظات استجابةً لرغبات المواطنين والشباب، لافتًا أن رعاية الرئيس للمبادرة تعطي لنا دافعًا أكبر نحو مزيد من التوسع فى نشر المبادرة والتوسع جغرافيًا بها.





وأثني الدكتور أشرف صبحي، على الدور الفعال لشركاء النجاح فى تنفيذ المبادرة فى إطار تضافر الجهود وتناغم الأداء تماشيًا مع سياسات الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



