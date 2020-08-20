مصر للسياحة: توقيع بروتوكول مع الاتحاد العام للمصريين بالخارج لتنفيذ رحلات مسار العائلة المقدسة

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قال سامح سعد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للسياحة، إنه تم توقيع بروتوكول مع الاتحاد العام للمصريين بالخارج لرحلات مسار العائلة المقدسة، مشيرًا إلى أن هناك إقبال كبير من العاملين بالخليج لزيارة مسار العائلة المقدسة.



وأضاف سعد خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على فضائية "سي بي سي اكسترا" أن برنامج الزيارة سيشمل نقاط المسار بالقاهرة ووادي النطرون، مستطردًا "هذا البروتوكول يقوم تحت شعار تعال اعرف بلدك.



وأشار إلى أنه لابد من جذب السائح الإفريقي إلى سوق السياحة المصرية، مستطردًا "السائح الإفريقي سائح غني، وهو ملاحظ من زياراته الخارجية ولابد من الاستفادة بمكانة مصر في أفريقيا في الترويج لها".



وفي ذات السياق كشف سعد عن الإيرادات التي حققتها الشركة منذ يوليو 2019 وحتى مارس 2020 قبل تفشي أزمة كورونا في مصر وصلت إلى 29 مليون جنيه.



ولفت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للسياحة، إلى أنه الشركة حققت فائض إيرادات خلال العام المالي بلغ 12 مليون جنيه.



آخر تطورات كورونا..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، خروج 991 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 62553 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 161 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 96914 حالة من ضمنهم 62553 حالة تم شفاؤها، و5197 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.