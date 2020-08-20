تراجع البورصات الخليجية بنهاية التعاملات مع تعطل الكويت والبحرين

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:16 م
بوابة الفجر
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أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية على تراجع يوم الخميس متأثرة بخسائر تكبدتها أسهم الشركات المالية، لكن مؤشر أبوظبي خالف الاتجاه العام وأغلق على ارتفاع.

ونزل المؤشر القياسي في السعودية 0.1 بالمئة. وتراجع سهم البنك السعودي الفرنسي 4.5 بالمئة وخسر سهم بنك الرياض 2.2 بالمئة.

وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.5 بالمئة، متأثرا بتراجع سهم بنك دبي الإسلامي 1.2 بالمئة ونزول سهم أرامكس للخدمات اللوجستية 2.6 بالمئة.

وسجلت الإمارات يوم الأربعاء أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا خلال أكثر من شهر، وذلك بعد يوم من تحذير وزير الصحة من احتمال ارتفاع الحالات.

وفي أبوظبي، صعد المؤشر 0.9 بالمئة مدفوعا بقفزة 6.5 بالمئة لسهم بنك أبوظبي التجاري وارتفاع سهم الدار العقارية ستة بالمئة.

وأوردت رويترز نقلا عن مصادر أن حكومة أبوظبي تجري محادثات مع بنوك بشأن إصدار سندات دولي جديد بعدما جمعت بالفعل عشرة مليارات دولار من إصدارات دين هذا العام لتعزيز مواردها المالية في ظل أسعار النفط المنخفضة وأزمة فيروس كورونا.

وخسر المؤشر القطري 0.5 بالمئة مع تراجع 15 سهما من أسهمه العشرين. ونزل سهم مصرف الريان 1.3 بالمئة بينما تراجع سهم البنك التجاري 1.9 بالمئة.

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