بتروجت يخسر من بني سويف وديا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:48 م
بوابة الفجر
أميرة هاشم
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف، الفوز علي بتروجت، بهدفين مقابل هدف، اليوم، علي الملعب الفرعي لستاد بتروسبورت وديا .

أحرز الهدف الأول لبني سويف، كريم اشرف، والثاني محمود بكري، وسجل الهدف الوحيد لبتروجت، محمود القط في الشوط الثاني.

ومن المقرر أن بتروجت سيواجة فريق بورتو وديا يوم السبت، وديا، علي ملعب بتروسبورت، في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وتعادل بتروجت، مؤخرا مع البنك الأهلي 1_1، وفاز على الشرقية بثلاثية مقابل لاشئ وديا .

ويملك بتروجت، في رصيدة 29 نقطة، بالمركز الثالث، ومن المقرر أن يخوض خمسة جولات، قبل ختام الدور الثاني، حيث سيواجه الترسانة، ثم يحل ضيفا على كوكاكولا، قبل أن يستقبل منتخب السويس، ويحل ضيفا على النجوم، وسيختتم الموسم بلقاء المريخ،ولعب الفريق البترولي17 مباراة، قبل توقف النشاط بسبب الكورونا، حقق خلالهم ثماني إنتصارات، وخمسة تعادلات، وتلقى أربعة هزائم، وسجل لاعبيه، 18 هدف، وعليه 9 أهداف.

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