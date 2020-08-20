هكذا هنأت نسرين طافش جمهورها بالعام الهجري الجديد

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تحرص الفنانة نسرين طافش، التفاعل مع محبيها من حين لآخر بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.



وفي بداية العام الهجري الجديد حرصت نسرين علي توجيه رسالة تهنئة لجمهورها ومتابعيها من خلال نشر صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت نسرين بالحجاب، وعلقت علي الصورة قائله: "كل عام والعالم والأمة الإسلامية بخير".





يذكر أن مسلسل "ختم النمر"، آخر أعمال نسرين طافش من تأليف أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.