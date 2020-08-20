الحماية المدنية تنجح في إنقاذ عجوز احتُجز داخل أسانسير بالمهندسين

نجحت قوات الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، اليوم الخميس، في إنقاذ عجوز احتجز داخل مصعد بعقار سكني بمنطقة المهندسين، وسط المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتعطل مصعد عقار بشارع الحجاز، بمنطقة المهندسين وسط المحافظة.





ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ البري، لإنقاذ المواطنين المحتجزين داخل المصعد الكهربائي.



