الحماية المدنية تنجح في إنقاذ عجوز احتُجز داخل أسانسير بالمهندسين

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:46 م
انقاذ عجوز
انقاذ عجوز
إيمان عبد العاطي
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نجحت قوات الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، اليوم الخميس، في إنقاذ عجوز احتجز داخل مصعد بعقار سكني بمنطقة المهندسين، وسط المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتعطل مصعد عقار بشارع الحجاز، بمنطقة المهندسين وسط المحافظة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ البري، لإنقاذ المواطنين المحتجزين داخل المصعد الكهربائي.

عكف قوات الإنقاذ البري على مدار ساعة ونصف، برئاسة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء، على تثبيت كابينة المصعد بعد كسر البكرة، وإحداث فتحة، لينجح القوات في إنقاذ مواطن محتجز داخل المصعد الكهربائي، وتبين أنه سبعيني العمر وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة.

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عجوز المهندسين الحماية المدنية اسانسير

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