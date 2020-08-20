البنك الأهلي يصعد "بيدو" للفريق الأول

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:43 م
بوابة الفجر
هدير أسامة
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قام فريق البنك الأهلي بتثعيد اللاعب عبد الرحمن بيدو لصفوف الفريق الأول، بناءً على رغبه المدير الفني عيد مرازيق، استعدادا لخوض مباريات دوري القسم الثاني.


ويأتي بيدو ناتج عن قطاع الناشئين بنادي البنك الأهلي، بقيادة أحمد شعبان، مدير القطاع.


ويعد اللاعب موهبة اهتمت بها لجنة الكرة، برئاسة اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي، ومحمد عبد المنعم، امين الصندوق، والعميد حاتم سمير، المدير التنفيذي ومدير الكرة.


ويعتبر عبد الرحمن بيدو، أصغر لاعب متعاقد مع فريق الكرة بنادي البنك الأهلي.

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