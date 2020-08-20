القوصي: "طيبة-1" يوفر خدمات اتصالات للحكومة بالمناطق النائية.. ولم يتم تفعيل الانترنت

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:40 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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استنكر محمد القوصي، رئيس وكالة الفضاء المصرية، من حملات التشويه التي يتعرض لها القمر الصناعي "طيبة-1" والذي تم إطلاقه إلى الفضاء في نوفمبر الماضي.

وقال القوصي في اتصال هاتفي على فضائية "سي بي سي اكسترا" إن هذا القمر يوفر خدمات الاتصالات للجهات الحكومية في المناطق النائية، مشيرًا إلى أن خدمة الانترنت الذي يوفرها هذا القمر لم يتم تفعيلها حتى الآن.

وتابع رئيس وكالة الفضاء المصرية، "المواطن المصري لم يشعر بهذه الخدمات التي يقدمها هذا القمر، ولكن لا يمكن لأحد إنكار دوره"، لافتًا إلى انه يعمل بصورة طبيعية ولا يوجد به أي مشاكل تقنية.

مصر في عالم الأقمار.. عبارة تبدو بسيطة، لكنها ساهمت في رفع اسم الدولة المصرية، بعالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، حيث عملت وكالة الفضاء المصرية، خلال السنوات الماضية، على إطلاق قمر صناعي جديد يُسمي “طيبة-1”.

"طيبة-1" القمر الصناعي الجديد، دخل مراحل الضبط الدقيق النهائي، للعمل به في عمليات الاتصال وشبكة المعلومات الدولية.

الفجر يستعرض أبرز المعلومات عن القمر الصناعي المصري "طيبة-1"

1- تم إطلاقه الثلاثاء 26 نوفمبر المنقضي.

2- يعتبر القمر المصرى "طيبة 1" بداية لدخول مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات.

3- لم يتم تحديد الموعد المخصص لعمله.

4- القمر الصناعي موجود في المدار المخصص له وهو المدار الثابت على ارتفاع 36 ألف كيلو من سطح الأرض.

5- يجرى التحكم فيه حاليًا من مصر.

6- يمثل نقلة كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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