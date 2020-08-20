رسائل مدبولي أمام هيئة مكتب قمة الاتحاد الإفريقي

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:38 م
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
زينب وهبه
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وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس رسائل هامة من خلال تقنية "الفيديو كونفرانس"، في اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الإفريقي ورؤساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية بشأن جهود مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، نيابة عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

وترصد بوابة " الفجر" رسائل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمام هيئة مكتب قمة الإتحاد الإفريقي في النقاط التالية:

1- أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى قلق جمهورية مصر العربية تجاه التطورات السياسية المتسارعة التى تشهدها دولة مالى الشقيقة، موضحًا دعم مصر لجميع الجهود السياسية التى تستهدف تسوية الأزمة، وتضامن مصر مع الشعب المالى إلى أن تتم تسوية تلك الأزمة.

2- أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مواجهة أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المُستجد كوفيد 19 في القارة الإفريقية، وأيضًا الحد من التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها، يقتضي استمرار التعاون والتنسيق بين دول القارة فيما بينها وأيضًا مع شركائها حول العالم، والبناء على ما طرحته الدول الأفريقية وتوافقت عليه من مبادرات وسياسات.

3-لفت رئيس مجلس الوزراءإلى الدور التكاملي والحيوي الذي تؤديه التجمعات الإقليمية الاقتصادية في مواجهة تداعيات تفشي جائحة كورونا بالقارة الإفريقية، وأهمية تناغم وتناسق جهودها مع الجهود التي تبذلها على المستوى القاري.

4- نبه الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تجدد دعمها للمنصة الإفريقية للشراء الموحد، وكامل استعدادها لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لتشغيل هذه المنصة، اعتمادًا على التجربة الناجحة للهيئة المصرية للشراء الموحد، مؤكدًا أهمية إعطاء الأولوية للشركات الإفريقية لطرح منتجاتها من خلال هذه المنصة.

5- نوّه الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة استمرارية حث المؤسسات المالية الدولية وشركاء القارة، ومؤسسات القطاع الخاص الإفريقي والعالمي على تقديم جميع سبل الدعم لدولنا، بما يُساعد في تجاوز التداعيات السلبية لتفشي وباء كورونا بالقارة، مشددًا على موقفنا الموحد بحصول دول القارة على اللقاحات والتطعيمات ضد الفيروس فور اكتشافها.

6- أوضح الدكتور مصطفى مدبولي دعم جهود مبعوثي الاتحاد الإفريقي، المطالبين بحشد الموارد المالية للصندوق الإفريقي لمكافحة جائحة كورونا، وذلك بما يوفر الموارد اللازمة لمواجهة تفشي الوباء من جانب، ومواجهة تداعياته السلبية الاقتصادية من جانب آخر.

7- أشار رئيس مجلس الوزراء إلى مواصلة دعم الأطقم الطبية والمنظومة الصحية في القارة، والسعي الحثيث لتوفير جميع الاحتياجات من المستلزمات والمعدات الطبية، إلى جانب دعم الدور الهام لمركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة وباء كورونا.

8- أوضح الدكتور مصطفى مدبولي دور مصر في تقدي مساعدات طبية عينية بشكل مباشر لعشر دول إفريقية شقيقة بقيمة تقارب 1،6 مليون دولار، كما أنه يتم الآن تجهيز الشريحتين الثانية والثالثة من المساعدات التي تستهدف 23 دولة إفريقية، بقيمة تتجاوز 2،2 مليون دولار، ويجرى الآن الانتهاء من عملية شحنها لهذه الدول

9- ختم رئيس الوزراء كلمته، بإعرابه عن تقدير مصر لكافة الجهود التي تبذلها مفوضية الاتحاد الإفريقي، والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض في إطار مكافحة وباء فيروس كورونا، مؤكدًا التزام مصر بدعم العمل الإفريقي المشترك في شتى المجالات، ومجددًا التزام مصر باستمرارية التشاور والتنسيق بهدف تجاوز الأزمة الراهنة والتعامل مع تداعياتها السلبية.

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مكتب قمة الاتحاد الإفريقي مساعدات كورونا رئيس الوزراء السيسي

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