ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والزمالك

تنطلق مباريات الجولة ال21 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة وتعد أهم مبارياتها هو لقاء القمة الذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك يوم السبت القادم على ستاد القاهرة الدولي فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.





وغد الجمعة سيواجه الإنتاج الحربي نظيره إنبي بينما يستضيف فريق أسوان نظيره المقاولون العرب بينما يواجه سموحة نظيره بيراميدز.





بينما مباريات السبت من الجولة ال 21 من بطولة الدوري المصري سيواجه طلائع الجيش نظيره طنطا بينما الجونة سيواجه نادى مصر بينما المصري على موعد مع مواجهة مصر المقاصة والأهلي والزمالك فى مساء السبت.





ترتيب الدوري المصري الممتاز

الأهلي 56 نقطة

الزمالك 39 نقطة

المقاولون العرب 37 نقطة

بيراميدز 36 نقطة

الاتحاد السكندري 29 نقطة

سموحة 27 نقطة

إنبي 26 نقطة

الانتاج الحربي 24 نقطة

الإسماعيلي 23 نقطة

حرس الحدود 22 نقطة

الجونة 21 نقطة

المصري 20 نقطة

مصر المقاصة 20 نقطة

وادى دجلة 19 نقطة

أسوان 19 نقطة

طلائع الجيش 18 نقطة

طنطا 16 نقطة

نادى مصر 13 نقطة



