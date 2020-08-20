أياكس يُقدم عرضا رسميا لضم نجم برشلونة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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أبدي نادي أياكس أمستردام الهولندي رغبة قوية في التعاقد مع المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لصحيفة " توتو ميركاتو " فإن العملاق الهولندي قد أرسل عرضة الاول إلي البلوغرانا من أجل التعاقد مع سواريز.

وأشارت الصحيفة أن عرض النادي الهولندي عبارة عن 15 مليون يورو، وعقد يمتد لمدة عامين للاعب .

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة قد يوافق على بيع سواريز خلال الصيف الجاري، في حال وصول عرض يتراوح بين 25-30 مليون يورو.

يذكر أن بارتوميو رئيس النادي الكتالوني قد أعلن مسبقاً عن رغبته في التخلص من عدد كبير من اللاعبين، من أجل بناء مشروع جديد للنادي تحت قيادة الهولندي رونالد كومان.

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