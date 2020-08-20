أياكس يُقدم عرضا رسميا لضم نجم برشلونة









أبدي نادي أياكس أمستردام الهولندي رغبة قوية في التعاقد مع المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





ووفقاً لصحيفة " توتو ميركاتو " فإن العملاق الهولندي قد أرسل عرضة الاول إلي البلوغرانا من أجل التعاقد مع سواريز.





وأشارت الصحيفة أن عرض النادي الهولندي عبارة عن 15 مليون يورو، وعقد يمتد لمدة عامين للاعب .





وأوضحت الصحيفة أن برشلونة قد يوافق على بيع سواريز خلال الصيف الجاري، في حال وصول عرض يتراوح بين 25-30 مليون يورو.



