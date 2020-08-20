أحمد سعد يهنئ جمهوره بالعام الهجري الجديد

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هنأ الفنان أحمد سعد، جمهوره بالعام الهجري الجديد وذلك من خلال مشاركته صورة من أحدث جلسات تصوير له وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتب "سعد"، تعليقا على الصورة قائلا: "في هذا اليوم هاجر النور المصطفى ليعم النور على العالمين كل عام وانتم بخير عيد هجري جديد وسعيد".





يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد أغنية "100 حساب" والذي تعاون من خلالها مع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، والتي آثارت جدل كبير بسبب اشتراكه في عمل مع "شاكوش" وهو غير مصرح له بالغناء واكتفى نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر بلفت نظره فقط.