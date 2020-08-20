شاهد.. مني ذكي بإطلالة ساحرة وسط الطبيعة الخلابة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:27 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة مني ذكي، محبيها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت مني بالصورة جميلة كعاداتها وسط الطبيعة الخلابة مرتدية فستان طويل باللون الأبيض ، ووضعت ميكب خفيف يبرر جمالها.


وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من محبيها وتعددت التعليقات أبرزها "قمر يا حبيبتي ربنا يحفظك".


يذكر أن آخر أعمال منى زكي الدرامية مسلسل “أفراح القبة” والذي عرض عام 2016، وشارك فىي بطولته الفنان آياد نصار، أحمد السعدنى، رانيا يوسف، أحمد داوود، سلوى عثمان، وكان من إخراج محمد ياسين.


وفي سياق آخر، تنتظر منى زكي حاليًا عرض فيلمها الجديد "الصندوق الأسود"، وهوبطولة محمد فراج، شريف سلامة، أسماء جلال، مصطفى خاطر، ومجموعة مميزة من النجوم، وهو من تأليف هيثم وأحمد مصطفى الدهان، وإخراج محمود كامل.


والفيلم يشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب ثلاثة سنوات، وتدور أحداث الفيلم حول تورط منى زكى خلال الأحداث و تتعرض للخطف من قبل "هجام" يُجسد دوره الفنان محمد فراج و"سارق"، ويُجسد شخصيته الفنان مصطفى خاطر، وتتعرض منى بعدها للكثير من المخاطر بسبب حملها الذى يعد اللغز الرئيسي في الفيلم.


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