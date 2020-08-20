ترامب: شركات أمريكية تشارك في التنقيب عن النفط بالعراق

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:18 م
بوابة الفجر
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن شركات أمريكية تشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط بالعراق، في حين أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بلاده ترحب بالشركات والاستثمارات الأمريكية.

تولى الكاظمي منصبه في أبريل  ليصبح ثالث رئيس للوزراء خلال فترة من الفوضى استمرت لعشرة أسابيع وأعقبت احتجاجات دامية دامت شهورا في العراق الذي أنهكته عقود من العقوبات والحرب والفساد والتحديات الاقتصادية.

ويأتي اجتماعه مع ترامب بعد يوم من توقيع خمس شركات أمريكية، بينها شيفرون، اتفاقات مع حكومة بغداد بهدف تعزيز استقلال العراق عن إيران في مجال الطاقة.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن شركات هانيويل إنترناشونال وبيكر هيوز وجنرال إلكتريك وستيلر إنرجي وشيفرون وقعت اتفاقات بقيمة تصل إلى ثمانية مليارات دولار مع وزيري النفط والكهرباء العراقيين.

جاء توقيع الاتفاقات بعد اجتماع الوزيرين العراقيين مع وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، وعقب لقاء مائدة مستديرة في واشنطن يوم الأربعاء مع رئيس وزراء العراق وقطاع الطاقة الأمريكي.

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