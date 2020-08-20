الأرصاد: طقس الجمعة مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 والرطوبة 80%

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، تفاصيل حالة طقس غد الجمعة، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة.





وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن البلاد سوف تشهد خلال يوم الجمعة، طقس مائل الحرارة رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية.





وأكدت الهيئة، أن جنوب الصعيد يشهد طقس حار وشمال الصعيد طقس شديد الحرارة.





وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.





وتكون الهيئة أبرز الظواهر الجوية غدًا الجمعة، والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة مثيرة علي للأتربة علي جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس.





وتتوقع الهيئة أن تنخفض معدلات الرطوبة خلال تلك الفترة لتصل الي 80%، ليشعر المواطنين بتحسن في الجو.





وحذرت الهيئة المواطنين من الخروج، وذلك حرصا علي سلامتهم.





وتبلغ درجات الحرارة غدًا الجمعة، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 39 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 991 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 62553 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 161 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 96914 حالة من ضمنهم 62553 حالة تم شفاؤها، و5197 حالة وفاة.



