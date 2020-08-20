حقيقة الأزمة المشتعلة داخل الزمالك قبل لقاء الاهلي

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:45 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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نفى أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك حدوث أي أزمات داخل صفوف الفريق خلال الساعات الأخيرة قبل لقاء القمة أمام الأهلي المقررة إقامته يوم السبت المقبل بالدوري الممتاز.

ونقل أمير مرتضى استياءه الشديد من تكرار اختلاق وقائع غير صحيحة تهدف لضرب استقرار الفريق قبل القمة وهو أمر أصبح مكررا في السنوات الأخيرة.. مؤكدًا تركيز الجميع سواء لاعبين أو جهازا فنيا للفوز بالقمة لإسعاد الجماهير البيضاء.

ويواجه الزمالك فريق الأهلي في الجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

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