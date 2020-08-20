أستاذ دراسات يونانية: مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم (فيديو)

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:44 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور شاكر موسى، أستاذ الدراسات اليونانية بجامعة الأزهر، إن مصر تحارب الإرهاب فعليا، وتواجهه نيابة عن العالم، منوها بأن أي اختراق لخط "سرت – الجفرة" والذي وصفته الدولة المصرية بالخط الأحمر، سيتطلب تدخل الجيش المصري.

وأشار "موسى"، خلال حواره ببرنامج "آخر الأسبوع" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن الدول الحليفة وخاصة فرنسا سيتكون مساندة لمصر مصر في موقفها حال اختراق خط "سرت – الجفرة"، منوها بأن الدولة المصرية ستدافع عن أمنها القومي باستاماتة.

وأكد أن الجيش المصري لديه خبرة واسعة في مواجهة الجماعات الإرهابية، معلقا: "ومصر تحارب في قضية عادلة، وجيشها قادر على القضاء على هذه الجماعات في ساعات".

وفي سياق متصل كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الخميس، أنه بحث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، جهود خفض التصعيد في منطقة شرقي المتوسط.

وقال ماكرون، وفقا لتصريحات صحفية، «بحثت مع ميركل جهود خفض التصعيد في شرقي المتوسط».

وأعرب الرئيس الفرنسي عن تضامن بلاده مع دولتي اليونان وقبرص المنخرطتين في ذلك الصراع، وقال «نتضامن مع اليونان وقبرص من أجل ضمان الاستقرار في شرقي المتوسط».

 

وعلى صعيد متصل، ندد ماكرون بالتدخلات الخارجية في دولة ليبيا وأعرب عن رفض بلاده لها وقال: «نرفض التدخلات الخارجية في ليبيا».

وفي سياق آخر، قال السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو، إن روسيا تود أن تتمتع ليبيا بسيادة كاملة، مضيفا أن ليبيا تمر بمرحلة قاتمة في تاريخها.

وأضاف في تصريحات صحفية، الخميس: "أتفهم القلق المصري بشأن الأمن القومي"، مُشددًا على ضرورة بدء العملية السلمية في ليبيا.

كما أكد أن موسكو ليس لديها خطط تتعلق بوجود قاعدة عسكرية روسية على الأراضي الليبية، مُشيرًا إلى أنها تحاول "إقناع الجميع، بمن فيهم تركيا، للوصول إلى حل".

يأتي ذلك فيما تسيطر تركيا على موانئ طرابلس والخمس ومصراتة، وتستمر في الدفع بالمرتزقة والمعدات العسكرية، في الوقت الذي تتلقى فيه قواتها في ليبيا دعمًا قطريًا، حسبما أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري.


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