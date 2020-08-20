بعد إشادة نجوم الفن بأغنية "أنا البطل".. مصطفي حدوته نجاح الأغنية فاق كل توقعاتي





وفي تصريح خا لـ "الفجر الفني" ، قال مصطفي حدوتة، أنه لم يتوقع هذا النجاح الذي حققته الأغنية ، وأن هذا النجاح فاق كل توقعاته وخصوصاً أن نخبة من عملاقة الفن ونجمات السينما نشروا فيديوهات بالأغنية علي صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.



وحققت الأغنية صدي ونجاح كبير ولاقت تفاعل من قبل الجمهور والنجوم ولاعبي الكرة.



حيث نشر اللاعب صالح جمعه فيديو له بالاغنيه علي حسابه موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وقد حصد الفيديو 100 الف مشاهدة فى يوم واحد.



كما نشرت الفنانة إيمان العاصي برومو الأغنية عبر حسابها بالفيسبوك وكتبت "الأغنية دخلت دماغي مش راضية تخرج حلوة أوي ، أنا البطل ".



وشاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز الأغنية وعلقت قائله " حلوة أوي الأغنية مش راضية تطلع من نفوخي ، أنا البطل ".



إلي جانب ذلك نشر الزعيم فيديو له علي أغنية "أنا البطل" ، وكتب :"اضحك مع الزعيم " ، وحصد فيديو الزعيم عادل امام 300 ألف مشاهدة فى يوم واحد.



وقد نشر محمد هنيدى فيديو كوميدي بألاغنيه علي صفحته بالفيسبوك والانستجرام وقد حصد الفيديو 500الف مشاهده فى يوم واحد فقط.



كما نشر النادى الاهلى فيديو بالأغنيه ، بالأضافه إلي ذلك نشر اللاعب صالح جمعه فيديو له بالاغنيه علي حسابه بالفيسبوك وقد حصد الفيديو 100 الف مشاهده فى يوم واحد ، كما نشره علي صفحة الاهلى اليوم الرسميه وكتب عليه انا البطل وحصد الفيديو 60 الف مشاهده فى يوم واحد.

أغنية "أنا البطل"، غناء أحمد طه، وحازم الجيزاوي، كلمات مصطفى حدوتة، وألحان بيبسي، وتوزيع مادو، وميكس وماستر الموزع مينو وإنتاج trend agency وقام بتصويرها المخرج مينو.