السكة الحديد: 103 مليون يورو تكلفة تطوير نظم الإشارات بخط القاهرة ـ الإسكندرية
الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:42 م
شيماء حسن
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قال أشرف رسلان، رئيس السكك الحديدية، إن تكلفة مشروع تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة- الإسكندرية يصل إلى 103 مليون يورو بما يوازي 365 مليون جنيه.
وأضاف رسلان في اتصال هاتفي على فضائية "سي بي سي اكسترا" اليوم الخميس، أنه سيتم ضم برج دمنهور والمنطقة الأوتوماتيكية بين دمنهور وابو حمص وبين دمنهور وايتاي البارود للخدمة بطول 37 كم، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة- الإسكندرية.
وأشار إلى أن هذا الضم يشمل مساحة 1500 كيلو متر، موضحًا أنه سيتم تحويل عمل البرج من نظام الكهرباء العادي إلى نظام حديث إلكتروني، مستطردًا "هذا النظام يعمل على رؤية المسافة من محطة بنظام بيزود سلامة المسير على الشبكة بطول 37 كيلو".
وكان صرح وزير النقل، المهندس كامل الوزير، أنه جارٍ تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 981 كيلو بتكلفة 9.8 مليار، جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.
كما أعلن الوزير، دخول برج ملوي بمحافظة المنيا، في الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بني سويف أسيوط بطول 250 كيلو والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL.
وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (15 برج رئيسي و24 برج ثانوي و86 مزلقان ) وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 62% حيث تقوم الشركة باعمال الانشاءات والتركيبات لعدد 10 أبراج على التوازي بمراحل متفاوته وبرج ملوى بالمنيا هو خامس برج رئيسى تم دخوله فى الخدمة بعد أبراج (أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بنى مزار) بمحافظة المنيا لافتا الى أن برج ملوى بالمنيا يتحكم في 38 سيمافور ضوئي وعدد 2 مزلقان يعمل أتوماتيكيا وعدد 26 موتور تحويلة وعدد 60 تراك كهربى – مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى ملوى والروضة.
وأشار إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط بني سويف أسيوط يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكي) بآخر إلكتروني حديث، ما يؤدي إلى تقليل فترة التقاطر بين القطارات، وبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.
وأضاف أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.
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