السكة الحديد: 103 مليون يورو تكلفة تطوير نظم الإشارات بخط القاهرة ـ الإسكندرية

قال أشرف رسلان، رئيس السكك الحديدية، إن تكلفة مشروع تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة- الإسكندرية يصل إلى 103 مليون يورو بما يوازي 365 مليون جنيه.





وأضاف رسلان في اتصال هاتفي على فضائية "سي بي سي اكسترا" اليوم الخميس، أنه سيتم ضم برج دمنهور والمنطقة الأوتوماتيكية بين دمنهور وابو حمص وبين دمنهور وايتاي البارود للخدمة بطول 37 كم، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة- الإسكندرية.





وأشار إلى أن هذا الضم يشمل مساحة 1500 كيلو متر، موضحًا أنه سيتم تحويل عمل البرج من نظام الكهرباء العادي إلى نظام حديث إلكتروني، مستطردًا "هذا النظام يعمل على رؤية المسافة من محطة بنظام بيزود سلامة المسير على الشبكة بطول 37 كيلو".





وكان صرح وزير النقل، المهندس كامل الوزير، أنه جارٍ تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 981 كيلو بتكلفة 9.8 مليار، جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

كما أعلن الوزير، دخول برج ملوي بمحافظة المنيا، في الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بني سويف أسيوط بطول 250 كيلو والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL.