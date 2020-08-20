مفاجأة.. باريس سان جيرمان يسعي للتعاقد مع ميسي ورونالدو معًا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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يبدو أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سيكون على موعد مع ميركاتو تاريخي في صيف عام 2020، حيث تشير التقارير الصحفية إى تخطيط الفريق الباريسي لضم ميسي ورونالدو سويًا.

ووفقاً لموقع " دون بالون " فإن ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي يسعي إلى التعاقد مع الثنائي " ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني ، وكرستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي " .

وأشار الموقع أن النادي الفرنسي يترقب اخر تطورات مستقبل النجم الأرجنتيني مع البلوغرانا خاصة بعد الازمه الأخيرة التي ضربت النادي الإسباني عقب الخروج المزل امام بايرن ميونيخ الألماني في دوري الأبطال.

وأوضح الموقع أن في حال عدم تتويج الفريق العاصمي لبطولة دوري ابطال اوروبا الاحد المقبل أمام بارين ميونيخ، سوف يبذل ناصر الخليفي كامل طاقتة لصناعة هجوم مكون من " نيمار جونيور ، كليان مبابي ، كرستيانو رونالدو " ومن خلفهم البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ومن جهه أخري يعيش النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أجواء غير سارة في تورينو، حيث يرغب صاروخ ماديرا في مغادرة السيدة العجوز خاصة بعد الخروج من دور السته عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي، وهو ما دفع النادي الإيطالي إلى التفكير في بيع اللاعب مقابل 70 مليون يورو.

يذكر أن عقد ميسي ينتهي رفقه برشلونة في صيف عام 2021، وهو ما أثار كثير من الجدل حول رحيلة الموسم المقبل عن النادي الكتالوني بشكل مجاني.

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يوفنتوس نيمار رونالدو برشلونة باريس سان جيرمان

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