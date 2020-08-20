البورصات الأوروبية تتراجع بالختام بقيادة الموارد الأساسية





هبطت البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات اليوم الخميس بقيادة قطاع الموارد الأساسية الذى تراجع بنحو 2.9 بالمائة ودخلت كافة القطاعات داخل النطاق الأحمر.





ويرى بنك الاحتياطي الفيدرالي في محضر اجتماعه الصادر بالأمس أن وباء كورونا يضغط على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم على المدى القريب مع الإشارة إلى أن تعافي الاقتصاد الأمريكي يخضع لحالة شديدة من عدم اليقين.





في حين أبدى البنك المركزي الأوروبي نظرة أكثر تفاؤلاً بشأن اقتصاد منطقة اليورو، لكنه أشار إلى أنه لا يهدف تحقيق الاستخدام الكامل لبرنامج شراء الأصول الطارئ البالغ قيمته 1.35 تريليون يورو.





وعند إغلاق الجلسة، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.1 بالمائة إلى 365.2 نقطة في حين انخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 1.6 بالمائة مسجلاً 6013.3 نقطة.





كما شهد المؤشر الألماني "داكس" انخفاضاً بنحو 1.1 بالمائة إلى 12830 نقطة، في حين سجل "كاك" الفرنسي هبوطاً بنسبة 1.3 بالمائة إلى 4911.2 نقطة.





وبحلول الساعة 4:13 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 1.1863 دولار.