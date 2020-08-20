عاجل.. تعرض والد تامر حسني لأزمة صحية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
تعرض والد الفنان تامر حسني، لوعكة صحي، نقل على غثرها إلى أحد المستشفيات، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور والده داخل المستشفى.

وطالب محبي، تامر حسني، من الجميع الدعاء لوالده، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل تخص حالة والده الصحية.

وعلى الجانب الآخر انتهي النجم تامر حسني، من تسجيل ألبومه الجديد وأعلن عن ذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
عاجل.. تعرض والد تامر حسني لأزمة صحية
عاجل.. تعرض والد تامر حسني لأزمة صحية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تامر حسني الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يستدرج سفاح بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بناء على رغبة كومان.. برشلونة يتخذ خطوة جديدة تجاه سيميدو

منذ ساعتين

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يقدم صفقته الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن حقيقة اقتراب نجم الأهلي من بيراميدز

منذ ساعتين

مفأجاة.. ميسي سبب السقوط الحقيقي لبرشلونة

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يطلب الاجتماع مع ثلاثي برشلونة.. وسيناريو الرحيل يقترب

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. خبر سار في الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن حقيقة رحيل لاعبين جدد من الأهلي إلى بيراميدز

منذ نصف ساعة

دون بالون: برشلونة قد يقيل كومان بسبب ميسي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

أوليفر كان يطلق تصريح مثير في حق بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعة

مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. بدرية طلبة تتعرض لأزمة صحية وتطلب الدعاء من الجمهور

عاجل.. أحمد ماهر يخضع لإجراء عملية جراحية خطيرة

إصابة تامر ضيائي بـ"جلطة".. ترعف على التفاصيل

مريم عزت أبو عوف: والدى فى حالة حرجة

تفاصيل الحالة الصحية لسمير الإسكندراني بعد تعرضه لوعكة صحية

بعد شائعة وفاتها.. آخر تطورات الحالة الصحية لسوزان مبارك

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:53 م

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الأهلي

06:31 م

مفأجاة.. ميسي سبب السقوط الحقيقي لبرشلونة

06:31 م

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

02:04 م

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

11:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية