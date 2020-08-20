عاجل.. تعرض والد تامر حسني لأزمة صحية

Advertisements

تعرض والد الفنان تامر حسني، لوعكة صحي، نقل على غثرها إلى أحد المستشفيات، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور والده داخل المستشفى.



وطالب محبي، تامر حسني، من الجميع الدعاء لوالده، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل تخص حالة والده الصحية.



وعلى الجانب الآخر انتهي النجم تامر حسني، من تسجيل ألبومه الجديد وأعلن عن ذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".