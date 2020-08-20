وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول العام الهجري الجديد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:24 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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توجه الدكتور محمد مختار جمعة، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقال جمعة، خلال لقائه في احتفالية وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد اليوم الخميس،: "أتوجه بخالص التهئنة الى الرئيس السيسي، ان يعينه الله وان يسدد خطاه الى ما فيه صالح البلاد والبعاد".

وأضاف "اهنى الشعب المصري والأمة العربية والاسلامية بهذه المناسبة الطيبة، التي تأتي بعد قرار عودة صلاة الجمعة يوم 28 أغسطس الجاري".

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