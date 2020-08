النجمة العالمية ماريا كاري تعلن عن موعد طرح ألبومها الجديد

ويحمل الكليب الغنائي لـ ماريا عنوان The Rarities، حيث إنه من المقرر أن يطرح بالأسواق فى 2 أكتوبر المقبل، وكتبت عبر حسابها:"إنه للاحتفال بنا، وأشكركم على سنوات من الحب الصافى والدعم، أنا ممتنة جدا لكم.. ألبوم THE RARITIES سيصدر فى 2 أكتوبر"، وهو الخبر الذى قابلة عشاق و محبى كارى بحماس وفرحة شديدة.





ويشار إلى أن "كاري" هي مغنية أمريكية، كاتبة أغاني، منتجة إسطوانات، وممثلة. ولدت ونشأت في لونغ آيلند، نيويورك

ظهرت ماريا على الساحة الفنية لأول مرة بعد ما صدر ألبومها الإستديو الأول الذي يحمل اسمها ماريا كاري في عام (1990); الذي حصل على العديد من شهادات البلاتينيوم وأربعة أغاني متتالية في المركز الأول على الرسم البياني الأمريكي بيلبورد هوت 100.





ويذكر أن المغنية الأمريكية شاركت عام ٢٠١٧ في فيلم the Lego batman movie، مع عدد من أبرز نجوم هوليود هم ويل أرنيت، مايكل سيرا، روزاريو داوسون، زاك جاليفينكس رالف فاينس.





