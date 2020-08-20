محافظ الأقصر: الاقتصار على الفنادق الثابتة والمتاحف مع عودة السياحة (فيديو)

قال محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، إن المحافظة حريصة منذ بداية أزمة كورونا على المواطن والسائح على حد سواء، وفي إطار الحرص على عودة السياحة، تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية العالمية المتبعة في كافة دول العالم.





وتابع "عبد القادر"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء الخميس، أن الدولة اتخذت قرار عودة السياحة بعد دراسة من عدة جهات عليا، وفي اطار الحرص البالغ على المواطنين والتعايش مع هذه الأزمة، معقبًا: "بنحاول نعبر هذه الأزمة بأقل قدر من الخسائر".





وأشار إلى أن بداية عودة السياحة في المحافظة ستقتصر على الفنادق الثابتة، والمتاحف والمعابد المحدد من قبل وزارة الأثار.











