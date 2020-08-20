محافظ الأقصر: الاقتصار على الفنادق الثابتة والمتاحف مع عودة السياحة (فيديو)

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:23 م
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، إن المحافظة حريصة منذ بداية أزمة كورونا على المواطن والسائح على حد سواء، وفي إطار الحرص على عودة السياحة، تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية العالمية المتبعة في كافة دول العالم. 

وتابع "عبد القادر"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء الخميس، أن الدولة اتخذت قرار عودة السياحة بعد دراسة من عدة جهات عليا، وفي اطار الحرص البالغ على المواطنين والتعايش مع هذه الأزمة، معقبًا: "بنحاول نعبر هذه الأزمة بأقل قدر من الخسائر".

وأشار إلى أن بداية عودة السياحة في المحافظة ستقتصر على الفنادق الثابتة، والمتاحف والمعابد المحدد من قبل وزارة الأثار.



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افتتح الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، والأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص، ثلاثة أديرة أثرية فى مدينة نقاده بمحافظة قنا وهم دير الملاك ميخائيل ودير الانبا بسنتاؤس ودير مارجرجس المجمع بحاجر نقاده، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة الخاصة بهم والتى استغرقت ثلاث سنوات وقد شارك فى الافتتاح أسقف الأديرة وعدد من المسئولين بالمحافظة.

وأوضح الدكتور أسامة طلعت أن أديرة نقاده تمثل نموذجا متميزا لعمارة الأديرة القبطية فى جنوب الصعيد المشيدة من الطوب الأجر والطوب اللبن بتشكيلات معمارية بديعة، لافتا إلى أن أعمال الترميم كشفت عن ظهور عناصر معمارية متميزة، بالإضافة الى العديد من أعمدة الجرانيت.

وقد شملت أعمال الترميم بالأديرة الثلاثة ترميم كنيستي الملاك ميخائيل والسيدة العذراء، بالإضافة إلى تدعيم الأساسات ومعالجة الطوب اللبن لجميع الجدران، وتغيير شبكة الكهرباء ومعالجة أرضيات هذه الكنائس، وتدعيم وتقوية الجدران والعقود التي تحمل قباب الكنيسة وتأهيل الموقع لاستقبال المصلين.

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عودة السياحة المتاحف الفنادق الأقصر

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