عاجل - الإعلان عن حكام مباراة القمة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
عمر محمد
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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقرر اقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء طاقم التحكيم على النحو التالي:

حكم ساحة: ايڤان بيبك، مساعد أول جوران پاتاكي، مساعد ثان ايڤيكا مودريتش،حكم رابع فران يوڤيتش، حكم فيديو جوران جابريلو، حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش.

كما كلفت لجنة الحكام جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة.

ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز:-

1- الأهلي 56 نقطة.

2- الزمالك 39 نقطة.

3- المقاولون 37 نقطة.

4- بيراميدز 36 نقطة.

5- الإتحاد السكندري 29 نقطة.

6- سموجة 27نقطة.

7- إنبي 26نقطة.

8- الإنتاج الحربي 24 نقطة.

9- الإسماعيلي ٢٣ نقطة.

10- حريس الحدود 22نقطة.

11- الجونة 21 نقطة.

12- المصري 20 نقطة.

13- مصر المقاصة 20 نقطة.

14- وادي دجلة ١٩ نقطة.

15- أسوان 19 نقطة.

16- طلائع الجيش 18نقطة.

17- طنطا 16 نقطة.

18- نادي مصر 13نقطة.


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طاقم تحكيم كرواتي حكم الأهلي والزمالك الزمالك الأهلي

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