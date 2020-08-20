مصرع وإصابة ٩ أشخاص في حادث تصادم بالغربية
الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:11 م
أيمن يحيي
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لقى شخص مصرعه فيما وأصيب ٩ آخرين نتيجة تصادم سيارة ميكروباص وآخرى ملاكي على طريق طنطا - القاهرة بالقرب من قرية دفرة دائرة مركز طنطا.
كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي اخطارًا من شرطة النجدة يفيد وفاة شخص وإصابة ٩ أخرين بإصابات مختلفة تنوعت ما بين كسور وسحجات وجروح نتيجة حادث تصادم ميكروباص وملاكي على طريق طنطا - القاهرة.
انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث ونقل المتوفي والمصابين لمستشفي طنطا الجامعى وتحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة للاستكمال التحقيقات.
كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي اخطارًا من شرطة النجدة يفيد وفاة شخص وإصابة ٩ أخرين بإصابات مختلفة تنوعت ما بين كسور وسحجات وجروح نتيجة حادث تصادم ميكروباص وملاكي على طريق طنطا - القاهرة.
انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث ونقل المتوفي والمصابين لمستشفي طنطا الجامعى وتحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة للاستكمال التحقيقات.
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