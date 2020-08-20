مصرع وإصابة ٩ أشخاص في حادث تصادم بالغربية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:11 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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لقى شخص مصرعه فيما وأصيب ٩ آخرين نتيجة تصادم سيارة ميكروباص وآخرى ملاكي على طريق طنطا - القاهرة بالقرب من قرية دفرة دائرة مركز طنطا.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي اخطارًا من شرطة النجدة يفيد وفاة شخص وإصابة ٩ أخرين بإصابات مختلفة تنوعت ما بين كسور وسحجات وجروح نتيجة حادث تصادم ميكروباص وملاكي على طريق طنطا - القاهرة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث ونقل المتوفي والمصابين لمستشفي طنطا الجامعى وتحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة للاستكمال التحقيقات.

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