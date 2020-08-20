استشاري نفسي يكشف أسباب انتحار بعض طلاب الثانوية العامة (فيديو)

قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، إن طالب الثانوية العامة مراهق يبلغ من العمر 16 عامًا لا تستطيع الطاقة النفسية الخاصة به استيعاب حجم الضغط النفسي الذي ينتج عن صراع الثانوية العامة كونها شيء مرعب.





وأضاف خلال لقائه مع برنامج "3 ستات"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الخميس، أن بعض الأسر بطريقة غير مباشرة تحدث ضغطًا على الطالب أو الطالبة، دون قصد ما يجعل طاقة الطالب تنتهي سريعًا ولا يستطيع أن يفكر أو يستوعب ويلجأ إلى الانتحار للتخلص من الحياة.





ونصح استشاري الصحة النفسية، الأسرة أن مجموع الثانوية العامة ليس مقياسًا لباقي حياة نجلهم، موضحا أنه لا صحة أن قوة مجموع امتحان الثانوية العامة هي التي تحدد مصير الطالب، مطالبا من الأسر عدم رسم ملامح مستقبل الابن على أساس المجموع الذي حصل عليه في الثانوية العامة.











