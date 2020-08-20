استشاري نفسي يكشف أسباب انتحار بعض طلاب الثانوية العامة (فيديو)
الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:05 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، إن طالب الثانوية العامة مراهق يبلغ من العمر 16 عامًا لا تستطيع الطاقة النفسية الخاصة به استيعاب حجم الضغط النفسي الذي ينتج عن صراع الثانوية العامة كونها شيء مرعب.
وأضاف خلال لقائه مع برنامج "3 ستات"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الخميس، أن بعض الأسر بطريقة غير مباشرة تحدث ضغطًا على الطالب أو الطالبة، دون قصد ما يجعل طاقة الطالب تنتهي سريعًا ولا يستطيع أن يفكر أو يستوعب ويلجأ إلى الانتحار للتخلص من الحياة.
ونصح استشاري الصحة النفسية، الأسرة أن مجموع الثانوية العامة ليس مقياسًا لباقي حياة نجلهم، موضحا أنه لا صحة أن قوة مجموع امتحان الثانوية العامة هي التي تحدد مصير الطالب، مطالبا من الأسر عدم رسم ملامح مستقبل الابن على أساس المجموع الذي حصل عليه في الثانوية العامة.
وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من استعدادات امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني) للعام الدراسى 20192020، والتى ستنطلق السبت الموافق 22 أغسطس 2020.
وأكد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على جاهزية لجان الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة، حيث بدأت اليوم الخميس غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة فى الاطمئنان على تسليم اللجان للسادة رؤساء اللجان.
ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثانى إلى (110900) طالب وطالبة، وعدد لجان السير إلى (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني.
وشدد الدكتور رضا حجازى على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية فى لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، كالتالي:
1-تنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين فى أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير المنتدبين لتقدير الدرجات العاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين.
2- أعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان.
3- الامتحان يبدأ الساعة العاشرة صباحًا.
4- حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش.
5- التدخين ممنوع داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.
وجدير بالذكر أن اليوم 2082020 هو آخر الأيام المقررة لسداد رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم وسيتم العمل بلجان مراجعة الكراسات لحين الانتهاء منها وسيتم الإعلان تباعًا عن عدد الطلاب المتضررين وعدد الذين استفادوا من تظلمهم، علمًا بأن عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات الاطلاع وصل حتى أمس الأربعاء 1982020 إلى (115452) طالب وطالبة، وعدد الطلاب الذين استفادوا من تظلمهم، والتى تتراوح الدرجات التى حصلوا عليها من نصف درجة إلى سبع درجات (3002) طالب وطالبة، وسيتم تباعًا الإعلان عن تلك الإحصائيات فور ورودها من لجان النظام والمراقبة.
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