زوجة تامر حسني تعود للغناء بـ"bella ciao"

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:05 م
بوابة الفجر
شيماء يونس
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طرحت بسمة بوسيل،​ زوجة الفنان المصري تامر حسني، بصوتها أغنية "Bella Ciao"، التي أعادت توزيعها، بالتعاون مع الموسيقيين هيثم راضي وجلال فهمي والمخرج معتز خليل.

وشاركت متابعيها عبر نشر فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، إذ أن الفيديو هو توزيع جديد لأغنية "بيلا تشاو".


ومن ناحية أخرى، عادت بوسيل للغناء مرة أخري بعد التوقف أعوام، إذ أنها كانت طرحت أغنية جديدة لها باللهجة المغربية تحمل عنوان "إيلا راح الغالي" عبر "يوتيوب"، وحقّقت عدد كبير من المشاهدات، كما سبق أن غنت لزوجها أغنية "كفاياك اعذار" ونشرتها على قناتها وحققت حوالي 44 مليون مشاهدة وقتها.


والجدير بالذكر أن مصممة الأزياء المغربية شاركت بإخراج،  أغنية "روق علينا" للمطربة عليا حسني، كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع جلال الحمداوى، واشارت "بوسيل" في وقت سابق أن زوجها الفنان تامر حسنى دعمها وشجعها للالتحاق بكورسات في الإخراج لمدة 3 سنوات في لندن، وتعلمت حتى حصلت على عدة شهادات تقديرا للعمل كمخرجة.

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