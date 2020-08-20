النجاح يتوج تامر مجدي.. والجمهور يمنحه لقب أفضل ممثل صاعد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:04 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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ترك الفنان تامر مجدي، علامة في قلوب وعقول الجماهير، وأستطاع لفت الأنظار إليه بعد تألقه وبراعته في الدور الذي جسده في مسلسل "الاختيار" وخاصة في استشهاده في الحلقة 28 من المسلسل، فأشاد الجمهور بأدائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وبعد قيام الفنان محمد نبيل منيب، بإجراء استفتاء عن أفضل ممثل وممثلة وجه جديد هذا العام، أشاد الجميع بأداء تامر مجدي بعد نجاحه في كسب قلوب الكثير من خلال مشاركته في مسلسل "الإختيار"، وتم اختياره كأفضل ممثل صاعد من قبل الجمهور.


كان تامر مجدي يجسد الشهيد "علي" في مسلسل "الاختيار" ، فاستشهد في الحلقة 28 التي كانت تتضمن أحداث ملحمة البرث، استشهاد الشهيد البطل أحمد صابر المنسي، الذي كان يتضمن المسلسل قصة حياته واستشهاده في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.


وشارك في بطولته كل من أمير كرارة كل من أحمد العوضي، فادي خفاجة، هادي خفاجة، كريم العمري، كريم محجوب، عصام السقا، كريم عبد الجواد، محمد عز، محمد هاني، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وآخرون، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنيرجي.
النجاح يتوج تامر مجدي.. والجمهور يمنحه لقب أفضل ممثل صاعد
النجاح يتوج تامر مجدي.. والجمهور يمنحه لقب أفضل ممثل صاعد
النجاح يتوج تامر مجدي.. والجمهور يمنحه لقب أفضل ممثل صاعد
النجاح يتوج تامر مجدي.. والجمهور يمنحه لقب أفضل ممثل صاعد
النجاح يتوج تامر مجدي.. والجمهور يمنحه لقب أفضل ممثل صاعد
النجاح يتوج تامر مجدي.. والجمهور يمنحه لقب أفضل ممثل صاعد
النجاح يتوج تامر مجدي.. والجمهور يمنحه لقب أفضل ممثل صاعد
النجاح يتوج تامر مجدي.. والجمهور يمنحه لقب أفضل ممثل صاعد
النجاح يتوج تامر مجدي.. والجمهور يمنحه لقب أفضل ممثل صاعد
النجاح يتوج تامر مجدي.. والجمهور يمنحه لقب أفضل ممثل صاعد
النجاح يتوج تامر مجدي.. والجمهور يمنحه لقب أفضل ممثل صاعد
النجاح يتوج تامر مجدي.. والجمهور يمنحه لقب أفضل ممثل صاعد
النجاح يتوج تامر مجدي.. والجمهور يمنحه لقب أفضل ممثل صاعد
النجاح يتوج تامر مجدي.. والجمهور يمنحه لقب أفضل ممثل صاعد

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