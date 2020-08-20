ترتيب هدافي الدوري المصري قبل قمة الأهلي والزمالك

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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تنطلق مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز غدّا الجمعة بمباريات قوية ويُعد أبرزها قمة كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها يوم السبت القادم على ستاد القاهرة الدولي فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويتصدر عبدالله السعيد نجم بيراميدز ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 16 هدف مما جعله يتخطي نادى المائة فى تسجيل الأهداف ببطولة الدوري وتم تكريمه من الاتحاد المصرى لكرة القدم.

ترتيب هدافي الدوري المصري:-

عبدالله السعيد لاعب بيراميدز 16 هدف
محمد شريف لاعب إنبي 9 أهداف
سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب 8 أهداف
وليد سليمان لاعب النادى الأهلى 7 أهداف
جونيور أجاي لاعب الأهلي 5 أهداف
حسين الشحات لاعب الأهلي 5 أهداف
محمد سمير لاعب المقاولون العرب 5 أهداف
محمد سالم لاعب المقاولون العرب 5 أهداف
مصطفي محمد لاعب الزمالك 5 أهداف
أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 5 أهداف
محمود علاء لاعب الزمالك 5 أهداف

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