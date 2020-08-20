غدًا.. قطع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:08 م
قطع المياه
قطع المياه
الفجر الاقتصادي
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لقيامها بإحلال وتجديد خط المياه قطر 800مم بامتداد شارع بورسعيد، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (منشية البكري – امتداد رمسيس1 و2 – إسكان التوفيق – قاعة المؤتمرات – معهد القاهرة – مستشفى العباسية – كلية الحلمية العسكرية – المعهد الفني للقوات المسلحة – الأرصاد الجوية – جامعة عين شمس – هيئة التسليح للقوات المسلحة – المنطقة المركزية العسكرية – كهرباء الريف – الجبل الاخضر).


وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة ظهر يوم الجمعة الموافق 21-8-2020 وحتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 22-8-2020.

 


 وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

 
هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
غدًا.. قطع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة
غدًا.. قطع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة

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مناطق قطع المياه قطع المياه شركة المياه

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