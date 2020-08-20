أوليفر كان يطلق تصريح مثير في حق بايرن ميونيخ

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:04 م
بوابة الفجر
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أطلق أوليفر كان عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ تصريح مثير عن الفريق بعد بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على ليون الفرنسي 3-0 يوم أمس الاربعاء.

ويبحث بايرن عن لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا حينما يلتقي باريس سان جيرمان يوم الأحد المقبل في لشبونة، في نهائي دوري الأبطال.

وتقام المباراة بدون جمهور ويتطلع من خلالها الفريق الفرنسي سان جيرمان للفوز بلقبه الأول في البطولة القارية.

وقال كان، القائد والحارس السابق لبايرن ميونخ، في مؤتمر صحفي عبر الانترنت، اليوم الخميس: "لم يملوا من الرغبة في استمرار حصد الانتصارات".

وأضاف: "فريق هانسي فليك يقوده مدرب دائما ما يجد الكلمات والحلول المناسبة، الفرق الرائعة يصنعها عدم الشعور بالرضا أبدا، وهي دائما تريد تحقيق الأفضل".

ويدرك كان جيدا أن أمثال كيليان مبابي ونيمار يمكنهما النيل من بايرن، لكنه أكد أن النادي البافاري أيضا يمتلك قوة ضاربة.

وقال: "بالتأكيد ندرك أن باريس سان جيرمان يتحلى بالقوة ، لكننا ندرك قوتنا أيضا"، ثم أشاد بحارس فريقه مانويل نوير بشكل خاص.

وأوضح كان: "عندما يكبر حارس المرمى في السن، فإنه لا يصبح أسوأ، مانويل نوير الآن في الرابعة والثلاثين، جيانلويجي بوفون سيكمل عامه الخمسين قريبا، نوير يمكنه أن يلعب لسنوات عديدة في أعلى المستويات".

وأكد كان أنه "متفائل للغاية" بأن المدافع النمساوي ديفيد الابا سيجدد قريبا عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل "اقتربنا من ذلك".

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