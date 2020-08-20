وزارة الطيران المدني: مصر تشهد غدًا أعلى معدل تشغيل منذ استئناف حركة الطيران

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت وزارة الطيران المدني اليوم الخميس، أن مصر تشهد غدًا الجمعة، أعلي معدل تشغيل يومي منذ استئناف حركة الطيران الدولي في مطلع يوليو الماضي.


وأوضح بيان للشركة، أنها ستسير غدا 42 رحلة جوية مابين رحلات مجدولة واستثنائية لنقل أكثر من 4000 راكب بمعدل رحلة واحدة إلى بيروت، لندن، أثينا، لارناكا، دوالا،باريس، إسطنبول، نيويورك، روما، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، جوبا، فيينا، ميونخ،بودابيست، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، البحرين، أربيل ورحلتين جويتين إلى دبي وأبو ظبي وميلانو وبغداد.

وأشار البيان، إلى تسيرها 3 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلتين جويتين إلي الغردقة ورحلة داخلية واحدة إلي الأقصر، ورحلات استثنائية إلى كل من أبها، مسقط، كازابلانكا، المدينة المنورة ورحلتين جويتين إلى جدة، بخلاف 5 رحلات شحن الجوي.

وكانت أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم الخميس، عن تيسير رحلاتها إلى 36 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 3500 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين

وصرحت مصادر بشركة مصر للطيران، بأن الشركة سوف تسير رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، "باريس، فرانكفورت، لندن، اسطنبول، اديس ابابا، الخرطوم، الشارقة، بغداد، نادجمينا، البحرين، نيويورك، جوانزو"، ورحلتين جويتين إلى دبي، وأبو ظبي، وميلانو، وبيروت، بالإضافة إلى 4 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، و3 رحلات داخلية إلي الغردقة ورحلة داخلية واحدة إلي كل من الأقصر، وأسوان، ورحلات استثنائية الي كل من لاجوس، نيروبي، الدمام، الرياض، الجزائر ورحلتين إلي جدة، ورحلات الشحن الجوى‪.‬

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار‪.‬

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد،  بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

 

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